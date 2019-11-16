أمين تنظيم حزب الحرية المصرى: زيادة معدلات نمو السياحة ترجمة للجهود المبذولة

قال أحمد إدريس، أمين تنظيم حزب الحرية المصرى: إن ملف السياحة يشهد خلال السنوات الخمس الماضية رواجا كبيرا، واهتمام من كافة مؤسسات الدولة، وتضافر الجهود من الجميع لضمان تنشيط السياحة المصرية بمختلف أنواعها.





وأوضح أمين تنظيم حزب الحرية المصرى، فى بيان له اليوم، أن معدلات النمو التى حققتها السياحة المصرية زادت عن العام الماضى بمعدل نمو 28.2% يعكس انتعاش أنشطة السياحة ويترجم الجهود التى تبذلها الدولة للنهوض بالسياحة بمفهومها الشامل؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي.، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من هذا الرواج.



