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برلمان

أمين تنظيم حزب الحرية المصرى: زيادة معدلات نمو السياحة ترجمة للجهود المبذولة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 05:53 م
حزب الحرية المصرى
حزب الحرية المصرى
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ماجدة بدوى
قال أحمد إدريس، أمين تنظيم حزب الحرية المصرى: إن ملف السياحة يشهد خلال السنوات الخمس الماضية رواجا كبيرا، واهتمام من كافة مؤسسات الدولة، وتضافر الجهود من الجميع لضمان تنشيط السياحة المصرية بمختلف أنواعها.

وأوضح أمين تنظيم حزب الحرية المصرى، فى بيان له اليوم، أن معدلات النمو التى حققتها السياحة المصرية زادت عن العام الماضى بمعدل نمو 28.2% يعكس انتعاش أنشطة السياحة ويترجم الجهود التى تبذلها الدولة للنهوض بالسياحة بمفهومها الشامل؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي.، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من هذا الرواج.

وأشار أمين تنظيم الحرية، إلى إن صناعة السياحة تمر بفترة متميزة على كافة المستويات، مما انعكس فى الحصول على جزء من نصيب مصر المستحق من حركة السياحة الدولية، مشيدا، بالمشاركة الفعالة لمصر في بورصة لندن السياحية هذا العام، وأن النتائج الإيجابية للمشاركة سيجنيها القطاع السياحي بأسره وبكل مكوناته في أقرب وقت.
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