حكيم يطرح كليب أغنيته الجديدة سيبونا في حالنا

طرح المطرب حكيم كليب "سيبونا فى حالنا" من ألبومه الجديد، اليوم، والأغنية من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا.





وانتهى حكيم من تسجيل أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عبده سليم، و شريف حمدان، و محيى حوار، و باسم منير، وأشرف البرنس، ومصطفي حسن، ومحمد عبد المنعم، وعصام شعبان.



