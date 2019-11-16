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فن

حكيم يطرح كليب أغنيته الجديدة سيبونا في حالنا

السبت 16/نوفمبر/2019 - 04:43 م
حكيم
حكيم
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شيرى نبيل
طرح المطرب حكيم كليب "سيبونا فى حالنا" من ألبومه الجديد، اليوم، والأغنية من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا.

وانتهى حكيم من تسجيل أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عبده سليم، و شريف حمدان، و محيى حوار، و باسم منير، وأشرف البرنس، ومصطفي حسن، ومحمد عبد المنعم، وعصام شعبان.

يذكر أن آخر الأغانى التى طرحها حكيم بشكل رسمى، هى أغنية "متجمعين" التى غناها فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهى من كلمات محيى حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أميرمحروس، ومن إخراج المخرج ياسر سامى.
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