هنتغدي إيه النهارده.. جمبري مشوي والحلو كريم كراميل

تحتار الأمهات والزوجات في اختيار وجبة الغداء نتيجة ملل أولادها وزوجها من الطعام التقليدي، وحرصًا منا على مساعدتهم في اختيار وجبة غداء غير تقليدية ومليئة بالفيتامينات الصحية إليكم جمبري والتحلية كريم كراميل.



مقادير تحضير الجمبري:

- كيلوجمبري المُقشَّر

- بصلة

- قرن فلفل الحار

- حبة من فلفل الحلو

- ملعقتان البقدونس

- ملعقتان من الكزبرة

- فصان من الثوم

- الطماطم

- ملعقتان زيت

- نصف ملعقة صغيرة من الكمّون، والكزبرة، والملح، والفلفل الأسود

- رشة من القرفة.



طريقة تحضير الجمبري:



- ضعي في الخلاط كلًا من الثوم، والتوابل حتى تحصلي على مزيج التتبيلة.



- ومن ثم تبَلي الجمبري بالخلطة السابقة وضعيها في الفتحة التي على الظهر، ثمّ اتركيه في الثلاجة ساعتين حتى يمتص التتبيلة.



- أحضري صينيّة وادهنيها بالزيت، ثم قطّعي البصل على شكل حلقاتٍ وضعيه فيها مع رشة ملح وفلفل أسود، وضعي الكزبرة المفرومة فوقه وورق الغار.



- في أسياخ قطعي الفلفل، والطماطم، مع الجمبري ورشي المتبقي من التتبيلة فوق أسياخ الجمبري في الصينيّة، وغطيها بورق الألمنيوم.



- أدخلي الصينية إلى الفرن 10 دقائق؛ ومن ثم ورق الألمنيوم وحمري الوجه.



واختارنا كريم الكراميل ليكون طبق التحلية الخاص بكِ وبأطفالك، واليكي مقادير الكريم كراميل:



- كيلو حليب

- فانيليا

- كوب سكر

- ملعقة سمن

- 10 بيضات



للتقديم الكراميل

- كوب سكر

- كوب ماء

-2\1 ليمونة



طريقة التحضير:

- قومي بتسخين الحليب وأضيفي إليه السكر مع التقليب المستمر حتى الذوبان.

- استمري في التقليب حتى يغلي (حوالي ١٥ دقيقة) ثم إرفعيه من على النار.

- إخفقي البيض مع الفانيليا جيدا، ومن ثم أضيفي البيض إلى الحليب وقلبيه حتى يمتزج جيدا.

- قومي بتحضير الكراميل عن طريق غلي السكر مع الماء والليمون مع التقليب المستمر حتى الذوبان.

- إستمري في تقليب الكراميل حتى يغلظ القوام ويصبح اللون ذهبي ثم إرفعيها من على النار.

- إسكبي الكراميل في القالب، نقوم بغلي القالب داخل حمام ماء حتى يغلي (15 دقيقة.

- نضع القالب في فرن سبق تسخينه، لمدة ٤٥ دقيقة، ومن ثم نتركه يبرد ١٠ دقائق واحفظيه بالثلاجة لمدة ٢ ساعة.







