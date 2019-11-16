والى تشهد احتفالية الهلال الأحمر المصري بـ"يوم الشباب الأفريقي" بالتعاون مع اليونيسيف.. وتتفقد غرفة عمليات مركز الإغاثة بالهلال.. وتؤكد: استضافة مصر واحتضان الشباب دليل على دعم الدولة لهم

وزيرة التضامن :

غرفة عمليات لمتابعة الأرصاد والسيول على مدار الساعة بالمحافظات وتقديم المساعدات للأسر المتضررة د مؤمنة كامل : دعم الشباب الأفارقة وتأهيلهم لسوق العمل

















شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري احتفالية الهلال الأحمر بيوم الشباب الإفريقي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" وبحضور الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصرى ورونالد أوفترينجر مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة وممثلي العديد مِن سفارات الدول الإفريقية في مصر ومنها مالاوي ومالي والكاميرون وغانا وكوت ديفوار وممثلي عدد من المنظمات الأجنبية العاملة في مصر ورونالد اوفترينجر مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة والسفير السويسري بالقاهرة وجوزيه مانويل زاو سكرتير اول سفارة أنجولا والدكتور رامى الناظر المدير العام للهلال الأحمر المصرى والدكتورة امال وممثلي العديد مِن سفارات الدول فى مصر "مالاوي ومالي والكاميرون وغانا وكوت فوار" وممثلي عدد من المنظمات الإنسانية، والدكتورة أمال إمام مدير إدارة الشباب وتنمية التطوع بالهلال الأحمر المصرى والشباب المتطوعين لدى الهلال .





ويأتى ذلك فى الوقت الذى يحتفل فين الاتحاد الإفريقي برئاسة الرئيس السيسي بيوم الشباب الافريقي في الأول من نوفمبر من كل عام وذلك لتعزيز الاعتراف بالشباب كعوامل رئيسية للتغيير الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع أنحاء المجتمع الأفريقي.





وتضمن الحفل فقرات موسيقية وغنائية حيث قام هاني شنودة وفرقته بتقديم بعض الفقرات خلال الاحتفالية، وشاركت عدد من الفرق الفلكلورية أيضا ببعض الاستعراضات الإفريقية كما شارك فى الاحتفالية 30 طفلا من مختلف الدول الإفريقية المقيمين فى مصر والذين يدرسون فى المدارس المجتمعية التي يخدمها الهلال كما كرم الهلال الأحمر المصري هاني شنودة لتبرعه بالحفل





وتم استعراض أنشطة الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع اليونيسيف حول دعم المهاجرين الأكثر احتياجا الموجودين في المجتمعات المحلية في جمهورية مصر العربية وتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية التي تراعي الاحتياجات الأساسية لهم بجانب توفير سبل المساعدة للمهاجرين على إعادة الروابط الأسرية، وكذلك تشجيع الاندماج والتبادل الاجتماعي بينهم وبين المجتمعات المضيفة.





وقامت الوزيرة والدكتورة مؤمنة كامل بافتتاح معرض لمنتجات التراث الافريقي التي ينتجها المهاجرين واللاجئين الأفارقة فى مصر حيث أشادت بمنتجات العارضين من المهاجرين واللاجئين وأكدت لهم بانه يتم تنظيم بعض المعارض الاخرى ويمكنهم المشاركة فبها .





وتفقد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعىّ ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى عرفة عمليات مركز الإغاثة بالهلال ،وأشادت الوزيرة بما يقوم الشباب المتطوعين حيث تتضمن الغرفة شاشات لمتابعة احوال الأرصاد والسيول على مدار 24 ساعة التى تشهدها بعض المناطق لتقديم المساعدات وهو ما حدث خلال الايام الماضية فى منطقة حلايب لافته الى ان غرفة الاغاثة على اتصال بشكل دائم بالإسعاف والمتطوعين فى 27 محافظة لتقديم أوجه الدعم فى حال حدوث الأزمات او الكوارث بجانب ايضا تقديم الإسعافات الأولية.





وأضافت الوزيرة أن ما يقدمه الهلال الأحمر المصرى تجاه الشباب الافريقى يتماشى مع سياسة الدولة فى تقديم أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة حيث ان الاحتفال بيوم الشباب الافريقى واستضافة مصر واحتضان الشباب يؤكد حرص ودعم الدولة لهم، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقى هذا العام كما وجهت الوزيرة الشكر للدكتورة مؤمنة كامل الأمين للهلال الأحمر المصرى والشباب المتطوعين لدى الهلال لما يتم تنفيذه من برامج وأنشطة مختلفة.





من جانبها أوضحت الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصرى أن أنه يتم تنفيذ العديد من البرامج والانشطة المختلفة لدعم الشباب الافريقى من تأهيلهم لسوق العمل خاصة وان الدولة المصرية تولي اهتماما بالقارة الإفريقية في إطار تعزير العلاقات مع أشقائها الأفارقة لافتة الى أن الهلال الأحمر المصري يقدم مجموعة من الخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية لهم بالإضافة الى برامج التوعية ﻭانه بالرغم من ان البطالة تعد أهم التحديات التى تواجه الشباب فان الهلال الاحمر المصرى يقوم بتقديم العديد من البرامج لتأهيل الشباب لسوق العمل



