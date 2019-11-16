فى مؤتمر الأهرام.. الصحة: 93 % من استهلاك الدواء صناعة محلية

أكدت وزارة الصحة أن 93% من استهلاك الشعب المصري من الدواء صناعة مصرية، حيث تمثل هذه الصناعة الأمن الوطني.





أكدت الوزارة خلال مؤتمر مؤسسة الأهرام السنوي الأول أن هناك اجتماعا شهريا مع غرفة صناعة الدواء والقائمين علي المجال، مطالبة عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس ادارة المؤسسة بضرورة وجود ممثل عن المؤتمر للتشاور وأخذ الرأي الآخر والجلوس مع رئيس الوزراء ورئيس قطاع الأعمال ووزير المالية خاصة في اعفاء المواد الفعالة من الضرائب.

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وأكدت الوزارة أن قرار رقم 645 فتح الباب أمام أشياء كانت مغلقة مثل صندوق المثائل وتسعيرتها 65% من السعر الأصلي ، مضيفة :" لم يعد هناك نقصا في الأنسولين، وبدأنا في صناعة أدوية الأورام".





وأكدت الوزارة أن مبادرة 100 مليون صحة نتج عنها تصنيع أدوية علاج فيرس سي والسكر والضغط، وأن المبادرة قامت بالكشف على 10 ونصف مليون طفل، و70 مليون نسمة في 10 شهور.





وتابعت " ذهبنا لمنظمة الصحة العالمية في جنيف وأخذنا الموافقة لتصنيع أدوية فيرس سي واثبتنا فاعليته وكنا الاقل سعرا في العالم بتكلفة اقل من 50 دولار للجرعة.





وتابعت تلقينا أول طلب شراء من منظمة عالمية لشراء علاج فيرس سي المصري".





وأشارت الوزارة إلى حملة السيدات التي تم اطلاقها بدءا من شهر يوليو وقامت بالكشف على 2.3 مليون سيدة ، وثبت ان هناك سيدات يعانون من سرطان ثدي منهم 70% مرحلة أولى وثانية، موضحة اننا قمنا بشراء أدوية السرطان بأقل من 40% من سعرها على مستوى العالم.





ونوهت الي ان التأمين الصحي الشامل تم اطلاقه في بورسعيد، وفي مارس القادم سيتم إطلاقه في الأقصر وجنوب سيناء، بجهود ميكنة كاملة في الخدمات.





واشارت الي ان عام 2020 سيشهد مشروعات تصنيع مشتقات البلازما خلال مجموعة مراكز تمهيدا لتصنيع مشتقات البلازما حيث تمثل صناعة ثقيلة في الادوية البيولوجية التي لا تقبل الخطأ باشراف خبراء من الصحة العالمية.





ودعت الوزارة علي عوف رئيس شعبة الأدوية بحضور المؤتمر الشهري الذي تعقده الوزارة من أجل سماع كل مشكلات الصحة وصناعة الدواء.





يأتي المؤتمر برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس المؤتمر ونائب رئيس جامعة عين شمس، وبحضور عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الاهرام، علاء ثابت رئيس التحرير، وبالتعاون مع الشعبة العامة للأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة صناعة الدواء، والجمعية المصرية لأبحاث وتصنيع الدواء "فارما"، والمجلس التصديرى للمستلزمات الطبية.

ويناقش المؤتمر صناعة الدواء بإعتبارها أحد ركائز الأمن القومي المصري، حيث يناقش التحديات التي تواجه الصناعة في مصر، وسبل تطوير الصناعة، وطرق وضمانات نقل التكنولوجيا وتوطينها في مصر، كما يناقش المخاطر المحيطة بصناعة الدواء، والمعوقات التي تواجهها في التشريعات الخاصة بالتسجيل والتسعير والقوانين المنظمة للتصدير واستيراد المادة الخام والضرائب.



