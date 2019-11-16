هداف مصر.. نصائح ميتشو لـ مصطفى محمد قبل مباراة جنوب أفريقيا

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو على التواصل مع مصطفى محمد مهاجم الفريق ومنتخب مصر الأوليمبي.





وهنأ الجهاز الفني اللاعب على مستواه مع الفراعنة وشدد ميتشو على صعوبة المباريات المقبلة وطالب اللاعب بالتمسك بالفرصة وإثبات أحقيته في قيادة هجوم المنتخب الأوليمبي ومن ثم المنتخب الأول.



