فتحي مبروك يحتوي أزمة فريق 2004 بالأهلي

نجح فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالأهلي في إحتواء الازمة الطارئة التي حدثت مع ياسر ريان مدرب فريق مواليد 2004 بالنادي خلال الفترة الأخيرة.



وعقد فتحي مبروك جلسة مع ريان استمرت قرابة الساعة شهدت توضيح المواقف بجانب تعهد بعدم تكرار ما حدث من جديد والإلتزام بتدريب فريقه فقط .



وعاد ريان لقيادة مواليد 2004 وحقق إنتصارًا كبيرًا علي الإسماعيلي بسبعة أهداف نظيفة لتكون عربون الصلح لفتحي مبروك كما تعهد له بذلك، وجاءت أهداف الأهلي عن طريق مصطفى أبو الخير (هدفين)، ومحمد أسامة "ميدو" (هدفين)، وعبد الرحمن ممدوح (هدفين)، وهدف واحد لعمر جودة، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى ٢١ نقطة، جمعها من الفوز في ٦ مباريات وتعادله في ٣ مباريات، وهزيمته مرة واحدة.



وقال ياسر ريان أكد أنه فخور بلاعبي فريقه بعد الفوز الكبير خاصة أنهم استعدوا بشكل جيد لتلك المواجهة ، وأضاف أن تركيز لاعبي الأهلي والتزامهم بتنفيذ التعليمات هو ما ساعدهم على الفوز بهذه النتيجة، وأوضح ريان أنه كان يرغب في الفوز بنتيجة أكبر وكان يطالب لاعبيه طوال اللقاء باستغلال كل الفرص لتسجيل المزيد من الأهداف.



وشدد ريان على أن الأهلي يلعب دائمًا من أجل المكسب والحصول على المركز الأول، لأنه يعتبر المركز الثاني مثل المركز الأخير، مشيرًا إلى أن الفريق أغلق صفحة مباراة الإسماعيلي ويركز بقوة على مباراته المقبلة أمام الإنتاج الحربي، خاصة أنه يعتبر كل لقاءاته المقبلة مباريات كؤوس.