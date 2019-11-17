3ص..مروة ناجي في حوار لصدى البلد: سعيدة بنجاح مهرجان الموسيقى .. قرار تقديمي اعمال درامية غير محسوم .. استعد لطرح أغنية سينجل.. أتمنى أن يتجه أبنائي للغناء

أستعد لطرح أغنية جديدة على شكل السينجل

تفاجأت من ردود الأفعال على شخصية أم كلثوم

في البداية .. حدثينا عن مشاركتك في مهرجان الموسيقى العربية.





أنا ابنة مهرجان الموسيقى العربية، والدكتورة الراحلة رتيبة الحفني كان لها الفضل في وجودي منذ البداية، وقد بدأت تقريبا عام 2003، عند اشتراكي في مسابقة على هامش مهرجان الموسيقى العربية وفزت بجائزة المهرجان، ومن وقتها وأنا متواجدة بدورات المهرجان، باستثناء العام الذي شاركت به في برنامج "ذا فويس".





من وجهة نظرك .. كيف تطور المهرجان منذ بدايته حتى الآن؟





أنا أنتظر مهرجان الموسيقى من العام إلى العام، وأشعر بسعادة بالغة بنجاح بيتي، عندما أرى النجوم تشارك بفعالياته كل عام، والفرق بين وقتنا الحالي، والمهرجان فيما قبل، إنه لم يكن هنالك مسارح بالكم المتاح الآن، فكانت معظم الحفلات تقام على خشبة المسرح الكبير فقط بجانب أوبرا إسكندرية، وأوبرا دمنهور، لكن الان أصبح هناك مسرح الجمهورية، ومسرح الموسيقى العربية.









هل تكرار الأغاني القديمة من ممكن أن يصيب الجمهور بالملل؟





بالعكس، فأنا أرى أن إدارة المهرجان تنزل كل عام بالفئة العمرية للأغاني، حيث إنه في بداية المهرجان كنا نستمع إلى الشيخ زكريا أحمد، وأغاني التراث، من ثم بدأنا النزول إلى أغاني عبد الحليم حافظ، وأم كلثوم لكن لا يمكن أن تقوم بإلغائها، فهذا حب.





ماذا عن مشاركتك في إحياء ذكرى وردة في كندا ؟





انا أريد أن أوجه الشكر للقائمين على الحفلة هناك، فالجمهور كان أكثر من رائع، ونفاذ التذاكر قبل الحفل بفترة كبيرة كانت مفاجأة لي، كما إني تلقيت العديد من الاتصالات الهاتفية، من الجمهور الذين يريدون أن يحضروا الحفل ولا يجدون تذاكر متاحة، ولا أعلم كيف حصلوا على رقمي خاصة وإنني ليس لي أي أقارب او اصدقاء في كندا، فكنت في غاية السعادة، وكانت من أحلى حفلات حياتي، والجمهور كانوا يغني معظم الاغاني معي، والشيء الوحيد الذي جعل الجمهور يتركني أغادر المسرح هو أن إدارة المهرجان قررت تواجدي معهم في العام المقبل.









أبناؤك شاركوكي الغناء في إحدى الحفلات .. فهل سيتجهون إلى هذا المجال؟





لا أعلم إذا كانوا سيسلكون هذا الطريق، ولكن الأمر جاء من خلال الصدفة، حيث إنني كان لدي حفل أمام سيادة الرئيس وكان معي أطفال من الكورال، فقلت لنفسي أن لابد يشاركني أبنائي هذا الحدث الهام أيضًا، وكانوا متحمسين جدا.









بالنسبة للتمثيل .. كيف قمتِ بالتحضير لشخصية أم كلثوم؟





كنت خائفة وأشعر بتوتر وقلق شديد، تجسيدها كان صعبا جدًا لكن الغناء كان سهلا بالنسبة لي، وأنا أعتبر ضيفة في العمل ولم يكن لي الجزء الأكبر تمثيليًا، والفترة كانت فترة الثلاثينات وغنائي ضمن أحداث العمل جعلني أشعر ببعض الراحة، كما أن المشاهد التي قمت فيها بأداء تمثيلي كانت قليلة للغاية، ولم أتحرك كثيرًا، فكان معي الفنانة صابرين وفردوس عبدالحميد، فهما نجمات كبار، ولا مجال للمقارنة بيننا.





هل توقعتِ ردود الأفعال الجيدة على دورك؟





تفاجأت من ردود الأفعال، المخرج حسام علي، إستطاع أن يقدمني بشكل جيد جدًا، أنا شخصياُ تفاجأت به وشعرت كأنني كنت متواجدة في هذة الحقبة بشكل حقيقي.





هل من الممكن أن نراكِ في عمل درامي جديد؟





في حقيقة الأمر أنا لا أعلم، فالمسرح أخذ مني وقتا كبيرا جدًا، منذ افتتاح القومي بعرض "بحلم يا مصر"، و"أيوب ونعسة"، و"سيرة حب"، البروفات تأخذ ما يقرب من 6 شهور، و 3 شهور عرض، بينما استغرقت "سيرة حب" مني سنة عرض.





ما جديدك خلال الفترة المقبلة؟





أجهز للسينجل الثانية بعد نجاح "حبيت من قلبي" فأنا لا أريد أن أتأخر على الجمهور، وسوف أعلن عن تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

حققت الفنانة مروة ناجي نجاحا كبيرا جدًا، خلال مشوارها الفني، سواء على مستوى الغناء أو التمثيل، كما تحرص على المشاركة كل عام في مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية."صدى البلد" التقى مروة، للحديث معها عن تفاصيل أعمالها الفنية، ودار الحوار التالي: