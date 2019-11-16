اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن فى ذكرى انطلاق احتجاجات السترات الصفراء

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية من اشتباك بين محتجين وقوات الأمن جراء إحياء الفرنسيين لذكرى انطلاق السترات الصفراء.



يذكر أن حركة السترات الصفراء تطفئ نهاية هذا الأسبوع الشمعة الأولى لانطلاق احتجاجاتها التي اجتاحت فرنسا ضد السياسة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة، وقد نتجت الشرارة الأولى للحركة عن فرض ضريبة على المحروقات.



