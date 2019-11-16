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رياضة

غداً.. افتتاح بطولة العالم وبطولة أفريقيا لرفع الأثقال والبنش للمكفوفين

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:00 م
بطولة العالم وبطولة
بطولة العالم وبطولة افريقيا لرفع الأثقال والبنش للمكفوفين
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ريهام بكير
تفتتح غدا الأحد بطولة العالم الرابعة عشرة وبطولة افريقيا الاولي لرفع الأثقال والبنش للمكفوفين والتي تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 15 الي 22 نوفمبر 2019 علي ملاعب فندق كتراكت بالهرم في تمام السادسة مساء 

يشهد افتتاح البطولة كل من رئيس الاتحاد الدولي نظام دودل ،دكتور أحمد محمد عوين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي ، أعضاء اللجنة الفنية الدولية .
الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية واعضاء مجلس الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين ورؤساء الأندية المشاركة في الاتحاد الرياضي للمكفوفين .

يشارك في البطولة ٨٨ لاعبا من ١٠ دول هم اليابان ،اوكرانيا ،الهند ،تركيا ،روسيا ،التشيك ،جورجيا ،فنزاويلا و ليبيا بالاضافة الي مصر الدولة المنظمة
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