غداً.. افتتاح بطولة العالم وبطولة أفريقيا لرفع الأثقال والبنش للمكفوفين

تفتتح غدا الأحد بطولة العالم الرابعة عشرة وبطولة افريقيا الاولي لرفع الأثقال والبنش للمكفوفين والتي تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 15 الي 22 نوفمبر 2019 علي ملاعب فندق كتراكت بالهرم في تمام السادسة مساء





يشهد افتتاح البطولة كل من رئيس الاتحاد الدولي نظام دودل ،دكتور أحمد محمد عوين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي ، أعضاء اللجنة الفنية الدولية .