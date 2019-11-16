طرح شيفروليه كابتيفا قريبا في مصر .. صور

عادت شيفروليه كابتيفا من جديد في معرض دبي الدولي للسيارات حيث كانت ضمن السيارات الجديدة التي تقدم لأول مرة مثل شيفروليه كورفيت ستينجراي 2020 وشيفروليه أونيكس التي كانت سيارة مخصصة في فترة من الفترات لأمريكا الجنوبية فقط قبل أن تقرر الشركة طرحها في عدة دول أخري في العالم.



كابتيفا ٢٠٢٠



وتأتي شيفرولية كابتيفا بمحرك 1500 سي سي تيربو بقوة 143 حصان وتتميز السيارة بتوفرها في اصدار 5 مقاعد وآخر 7 مقاعد و تأتي بمقصورة واسعة مع ميزة توفير الوقود بتصميم مميز عصري وحديث وبلمسات شرسة في الشكل الخارجي



chevrolet captiva



وستقدم السيارة في دول الشرق الأوسط بداية من العام المقبل في 3 نسخ مختلفة و من المتوقع طرحا في مصر بحلول عام 2020

