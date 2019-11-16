ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

طرح شيفروليه كابتيفا قريبا في مصر .. صور

السبت 16/نوفمبر/2019 - 06:16 م
شيفرولية كابتيفا
شيفرولية كابتيفا
Advertisements
اشرف عطية
عادت شيفروليه كابتيفا من جديد في معرض دبي الدولي للسيارات حيث كانت ضمن السيارات الجديدة التي تقدم لأول مرة مثل شيفروليه كورفيت ستينجراي 2020 وشيفروليه أونيكس التي كانت سيارة مخصصة في فترة من الفترات لأمريكا الجنوبية فقط قبل أن تقرر الشركة طرحها في عدة دول أخري في العالم.

كابتيفا ٢٠٢٠

وتأتي شيفرولية كابتيفا بمحرك 1500 سي سي تيربو بقوة 143 حصان وتتميز السيارة بتوفرها في اصدار 5 مقاعد وآخر 7 مقاعد و تأتي بمقصورة واسعة مع ميزة توفير الوقود بتصميم مميز عصري وحديث وبلمسات شرسة في الشكل الخارجي

chevrolet captiva

وستقدم السيارة في دول الشرق الأوسط بداية من العام المقبل في 3 نسخ مختلفة و من المتوقع طرحا في مصر بحلول عام 2020
طرح شيفروليه كابتيفا قريبا في مصر .. صور
طرح شيفروليه كابتيفا قريبا في مصر .. صور
طرح شيفروليه كابتيفا قريبا في مصر .. صور
طرح شيفروليه كابتيفا قريبا في مصر .. صور
طرح شيفروليه كابتيفا قريبا في مصر .. صور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكشف عن دودج تشارجر معدلة بقوة 1.525 حصان في معرض سيما .. صور

سيارات شيفروليه كورفيت وسيلفرادو وبليزر 2020 تنطلق في معرض دبي الدولي.. صور

أخبار السيارات | أسعار لانسر بومة المستعملة في السوق.. بي إم دبليو وفورد تستدعيان 547 ألف سيارة

الكشف عن موعد تدشين مرسيدس مايباخ GLS الجديدة

ترشيحاتنا

علاوة 200 جنيه للموظفين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية..مشروع قانون

تناولت أدوية.. 3 أسرار وراء رشاقة مها أحمد

أون تايم سبورتس.. كل ما تريد معرفته عن الباقة الرياضية الجديدة والوجوه المرشحة للظهور عليها

أرقام الضحايا من كوافير.. ننشر تحريات المباحث حول عصابة خطف واغتصاب فتيات الليل بـ الجيزة

حول نظام التكليف الجديد.. الأطباء تصعد خلافها مع وزارة الصحة إلى رئيس الجمهورية

أزمة جديدة لـ حمدالله..ومفاجأة لجماهير النصر السعودى بمساعدة أمرابط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح شيفروليه كابتيفا قريبا في مصر .. صور

يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور

بـ فستان جرئ.. زوجة احمد الفشاوى تتألق على انستجرام