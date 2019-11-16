ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سقوط قتيل جراء اعتداء الأمن الإيراني على متظاهرين بمدينة شهريار

السبت 16/نوفمبر/2019 - 05:57 م
احتجاجات إيران
احتجاجات إيران
Advertisements
أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر بالمعارضة الإيرانية أن قوات الأمن أطلقت الرصاص على محتجين بمدينة شهريار جنوب العاصمة طهران، ما أسفر عن سقوط قتيل على الأقل.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، باندلاع احتجاجات في عدة مدن إيرانية أمس واليوم، رفضا لقرار الحكومة الخاص برفع أسعار الوقود.

واندلعت الاحتجاجات في مدن سيرجان، حيث كانت الاحتجاجات الأعنف والأشد، خاصة على خلفية محاولة المحتجين مهاجمة مخزن النفط في المدينة لكن الشرطة حالت دون ذلك.

كما اندلعت مظاهرات في مدن شيراز وبندر عباس وخرمشهر وماهشهر، حيث قام السائقون بإطفاء سياراتهم احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، مما أدى إلى إغلاق طريق كمربندي المؤدي إلى الحي الصناعي في مدينة شيراز جنوب إيران.

وكان إعلان السلطات الإيرانية زيادة في أسعار البنزين أثار غضبا شعبيا مع تنظيم احتجاجات للمطالبة بالتراجع الفوري عن القرار.

وأعلنت الشركة الوطنية للمنتجات النفطية في إيران، عن زيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، حيث شهد اللتر العادي زيادة بنسبة 1500 تومان، فيما ارتفع سعر اللتر الممتاز بنسبة 3500 تومان.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

الإفتاء: هذا هو المعنى المقصود من قوله «وأما بنعمة ربك فحدث»

مدرب جنوب أفريقيا لـ صدى البلد: نسعى للثأر من مصر.. ولاعبان هما الأفضل

علاوة 200 جنيه للموظفين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية..مشروع قانون

مش هتحتاج ميكانيكي..5 صيانات سهلة يمكنك القيام بها في سيارتك

رينيه فايلر يحسم موقفه من ضم الأهلي لـ كهربا في يناير

في عيد ميلادها.. كيف تزوجت مها أحمد من الفنان مجدي كامل؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح شيفروليه كابتيفا قريبا في مصر .. صور

يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور

بـ فستان جرئ.. زوجة احمد الفشاوى تتألق على انستجرام