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فن

في عيد ميلادها.. شاهد صورة نادرة لـ مها أحمد برفقة والدتها

السبت 16/نوفمبر/2019 - 06:13 م
مها أحمد ومجدي كامل
مها أحمد ومجدي كامل
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قسم الفن
يحل اليوم، السبت، عيد ميلاد الفنانة مها أحمد، الـ 45، والتي استطاعت أن تقدم العديد من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني.

وقد دخلت مها أحمد إلى عالم التمثيل من خلال دراستها فى المعهد العالي للفنون المسرحية، وأثناء دراستها تعرفت على الفنان مجدي كامل، وتزوجا بعد قصة حب طويلة جمعتهم.

نشرت "مها" علي حسابها الشخصي عبر موقع الصور و الفيديوهات" انستجرام" صورة لها مع والدتها من طفولتها، تهنأئها فيها علي عيد ميلادها وعلقت عليها قائلة: "امي اعظم ام في الدنيا كل سنة وانتى اختى وصاحبتى وامى ربنا يديكى الصحة ويخليكى ويفرح قلبك.

وقدمت مها العديد من الأعمال الفنية منها "كلم ماما، لخمة رأس، بحبك وبموت فيك، ووجع البعاد، خليك جريء، حديث الصباح والمساء، شمس منتصف الليل"، ومسرحية "طرائيعو، دستور يا أسيادنا"، وغيرها من الأعمال.

بذكر أن آخر أعمال مها أحمد مسلسل "رسايل" الذي تم عرضه في رمضان 2018
في عيد ميلادها.. شاهد صورة نادرة لـ مها أحمد برفقة والدتها
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