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رياضة

حلم الصعود للممتاز.. جوارديولا الكرة المصرية مديراً فنياً لنادي بلدية المحلة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:24 م
جوارديولا الكرة المصرية
جوارديولا الكرة المصرية مدير فنيا لنادي بلدية المحلة
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احمد علي
قرّر مجلس إدارة نادي بلدية المحلة الكبرى اليوم تعيين رضا عبد العال نجم منتخب الوطني مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في إطار حرص مجلس إدارة النادي علي زيادة القدرة على المنافسة في سباق الصعود للدوري الممتاز.

وقال المحاسب مصطفي الشامي أمين الصندوق بالنادي إن عبد العال حضر مباراة الفريق مع نظيره نادي محطة الرمل في سياق مباريات بطولة كأس مصر.

وأضاف الشامي أنه يتمني أن يكون جوارديولا الكرة المصرية إضافة قوية لفريق كرة القدم مضيفا: " ربنا يحقق حلم المحلاوية ونصعد للدوري الممتاز وكلنا نعمل من أجل الحفاظ على هويه النادي وتاريخه العريق".
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