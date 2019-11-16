كلبة ضالة تتحول لـ نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي | صور

تحوّلت كلبة ضالة إلى نجمة شهيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب حاجبيها التي تشبه البشر، وذلك بعد ان وجدت منزلًا جديدًا بعد رفضها من قبل ملكيها لكون شكلها غريباً.



وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، تم العثور على الكلبة بيتي البالغة من العمر خمسة أشهر وهي تتجول في شوارع مدينة سيبيريا.



وبعد العثور على الكلبة تم نقلها إلى مأوى للحيوانات الاليفة حيث قاموا بتنظيفها جيدًا، لظنهم أن حاجبيها اللذان يشبهان البشر هو عبارة عن علامات تم رسمها على وجهها من قبل اشخاص كانوا يمزحون معها بطريقة قاسية.



وتبين أن تلك الحواجب حقيقية وليست مجرد رسومات، منذ ذلك الحين اشتهرت الكلبة وأصبح لها منزل جديد تعيش فيه بعد أن كانت من ضمن الكلاب الضالة التي تسير وحدها بالشوارع.



وأكد ناديزدا غروزيتسكايا وهو طبيب بيطري في مدينة براتسك أن حواجب الكلبة لم تكن مزيفة.



وقامت المالكة الجديدة للكلبة Fإنشاء حساب شخصي لها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حيث ستظهر الكلبة في أشهر برنامج توك شو في روسيا وذلك بعد اشتهارها في الآونة الأخيرة.