مطروح تستعد للاحتفال بعيدها القومي 15 ديسمبر المقبل

تحتفل محافظة مطروح في15 ديسمبر المقبل، بالعيد القومي للمحافظة، واحتفالية العام الحالي تختلف عن الأعوام الماضية بعد أن تم تأجيل الاحتفالات التي كانت تقام 24 أغسطس، بدعوى أن المعركة كانت في شهر ديسمبر وليس أغسطس.



وتفقد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، منطقة وادي ماجد بطريق السلوم غرب مطروح، للوقوف على الاستعدادات الخاصة بالعيد القومي، ووجه بصيانة وترميم النصب التذكاري وتشكيل لجنة من المتخصصين من أبناء مطروح في رفع كفاءة النصب التذكاري الحالي في منطقة وادى ماجد، ليليق ببطولات أبناء المحافظة فى انتصاراتهم العظيمة على الإنجليز.



كما كلف الغرابلي، خالد عبد الحميد وكيل مديرية الشباب والرياضة بدراسة تنظيم سباق للإبل والفروسية مع الجهات المختصة.



وكلف المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة بعقد اجتماع تمهيدى لعدد من الإدارات المعنية بالمحافظة للإعداد المبكر ووضع برنامج وسيناريو تجهيزات الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.



وأوضح سكرتير عام المحافظة أنه سيتم العمل على اقامة احتفالات متميزة وخاصة هذا العام بمشاركة أهالى المحافظة، وإحياء ذكرى انتصارات أجدادهم على جيش الاحتلال الانجليزى، مع إحياء للتراث والبطولة التى غرستها تلك المعركة في نفوس أبناء مطروح، وما ستشهده احتفالات العيد القومى من مظاهر وافتتاحات جديدة لعدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي المحافظة.



وأضاف علي حرص المحافظة على مشاركة جميع الأجهزة بالمحافظة والقيادات الشعبية من أبناء مطروح من عمد ومشايخ لتجهيزات الاحتفال بالذكرى الـ 104 لمعركة وادي ماجد.