بعد فوزها بمنصب نائب رئيس اتحاد جامعة كفر الشيخ .. أسماء ناصر: الرئيس السيسي يدعم الشباب والمرأة في تولي المناصب القيادية.. والأنشطة الجامعية بمثابة حلقة الوصل بين الطالب و المؤسسة.. صور

أسماء ناصر:

جامعة كفر الشيخ وفرت جوًا ديمقراطيًا للانتخابات الطلابية

هذه أسباب ترشحي لانتخابات اتحاد الطلاب هذا العام

الإقبال هذا العام علي الانتخابات كبير جدًا مقارنة بالأعوام السابقة

أتمنى من وسائل الإعلام التعاون مع مجلس اتحاد جامعة كفر الشيخ

في البداية .. ما أسباب ترشحك في الانتخابات الطلابية؟



نريد أن نتعرف على أنشطتك والجوائز التي حصلتِ عليها ؟



ماذا عن أجواء المنافسة الانتخابية هذا العام؟



وهل وفرت الجامعة جوًا مناسبًا لهذه الانتخابات؟



كيف كانت مشاركة الطلاب في انتخابات الاتحاد هذا العام؟



من وجهة نظرك.. هل تساهم الأنشطة الطلابية في الارتقاء بالعملية التعليمية؟



كيف ترين دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب والمرأة؟



هل ترين أن الإعلام يدعم أفكار الشباب بالقدر الكافي؟



عبرت أسماء ناصر بركات الجنبيهي، الطالبة بالفرقة الرابعة قسم إعلام بكلية التربية النوعية، عن مدى سعادتها لتوليها منصب نائب رئيس اتحاد جامعة كفر الشيخ، متمنيا أن تكون عند حسن ظن الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، وزملائها الطلاب في الاتحاد، و مقدمة التهنئة لرئيس اتحاد الجامعة محمد مصطفي الطالب بالفرقة السادسة بكلية الطب... وفيما يلي نص حوارها مع "صدى البلد".....أكرمني الله عز وجل بأنني قمت بتمثيل الجامعة والشباب تمثيلًا مميزًا، في العديد من الفعاليات واللقاءات سواء داخل الجامعة أم خارجها، وأريد أن أشارك زملائي في تفعيل الأنشطة الطلابية بالجامعة وإقامة دورات وندوات للتوعية بمخاطر حروب الشائعات والجيل والرابع، بالإضافة إلى مشاركتي في أنشطة خارج الجامعة وحصول على جوائز ومشاركتي في مؤتمرات الشباب ورغبتي في تقديم كل ما لدي من خبرات بسيطة لزملائي حيث إنني في مرحلة البكالوريوس بكلية التربية النوعية، والجامعة أعطتني الكثير والكثير ونريد أن نرد الجميل إليها، فأول ترشيح لي في مؤتمر الشباب كان بترشيح من جامعتي الغراء جامعة الأمل والمستقبل جامعة كفر الشيخ.بفضل الله .. حصلت علي العديد من المراكز علي مستوى الجامعة منها المركز الأول في مجال المراسل التلفزيوني مرتين علي التوالي، و مركز ثاني جمهورية في مجال المراسل التلفزيوني ، مركز أول جمهورية في أفضل عرض تقديمي في مجال البحث العلمي لتطوير التعليم العالي، بالإضافة لمراكز أخرى وتولت العديد من المناصب خارج الجامعة، منها نائب رئيس نادي روتراكت دمنهور، منسق لجنة الفتيات مركز دمنهور، أمين مساعد لجنة الإعلام علي مستوى محافظة البحيرة في جمعية من مصر، وألقيت محاضرات في مخاطر حروب الجيل الرابع في العديد المؤسسات الحكومية لتوعية الشباب، و حصلت علي العديد من الدورات التدريبية من أهمها الاستراتيجية والأمن القومي، وإدارة الأزمات والكوارث و التفاوض بكلية الدفاع الوطني.الانتخابات هذا العام تختلف تمامًا عن العام الماضي، حيث شهدت منافسة شرسة بين المرشحين، وهذا يرجع إلى أن جميع الطلاب المتقدمين في الاتحاد مميزون و ذوو كفاءة و خبرات عديدة سواء في مجال الأنشطة الطلابية داخل الجامعة أو العمل العام خارج الجامعة.بالفعل .. الجامعة وفرت المناخ الديمقراطي لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب على مستوى الجامعة والمشاركة في انتخابات الاتحاد من خلال التقديم وسحب الاستمارة من داخل كل كلية، ثم إجراء انتخابات داخل كل كلية وترشيح كل أمين وأمين مساعد لكل كلية، حتى الوصول إلى الانتخابات المركزية علي مستوى الجامعة.الإقبال هذا العام علي الانتخابات كان كبير جدًا مقارنة بالأعوام السابقة ويرجع هذا إلي وعي الشباب بأهمية المشاركة في بناء الدولة المصرية من خلال أنشطة الجامعة المختلفة، و أن جامعة كفر الشيخ هذا العام تشهد حالة جديدة من التعاون بين الطلاب المسؤولين داخل الجامعة، ويرجع السبب في ذلك لدعم رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والحرص على مشاركة الشباب وتنمية مهاراتهم وتوفير كافة الإمكانيات المادية المطلوبة لخلق مناخ مناسب ويجعل الطلاب قادرين علي أن يصبحوا ذوي ثقافة وإدراك و إبداع و انتماء لوطنهم و لديهم القدرة علي المنافسة ومواكبة التكنولوجيا و التغيرات التي تحدث كل ثانية.بالفعل.. الأنشطة الجامعة هي حلقة الوصل بين الطالب والمؤسسة وهي بمثابة صلة الرحم التي تعزز انتماء الطالب بالدولة من خلال جامعته، والأنشطة تتيح للطلاب الفرص لتحقيق أحلامهم و تفريغ طاقتهم في كافة المجالات، ورعاية شباب الجامعة تحت رعاية الدكتور علي صبري تقدم كل الإمكانيات لتوفير مناخ مناسب لكل طالب.الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أتاح فرصة كبيرة لمشاركة الشباب في تولي المناصب والمشاركة في بناء الدولة من خلال دعمه الدائم للشباب، وخصوصًا دعمه لدور المرأة المصرية، وشاركت في العديد من مؤتمرات الشباب، وقمت بالتحدث أمام الرئيس وطرح مبادرات للتوعية والتنمية وبالفعل استجاب الرئيس لذلك والآن يتم العمل على تفعيل تلك المبادرات.لا أحد يُنكر دور الإعلام وأهميته الكبرى في دعم أفكار الشباب حتى تصل إلى المسئولين، ويتم الاستفادة منها في بناء الوطن، وأتمنى من جميع وسائل الإعلام التعاون مع مجلس اتحاد جامعة كفر الشيخ، للنهوض بالدولة المصرية وتسليط الضوء على النماذج المتميزة من الطلاب، وأن اتحاد جامعة كفر الشيخ هذا العام سوف يقوم بطرح رؤية وأفكار جديدة تساعد علي النهوض بالمؤسسة التربوية ودعم الطلاب والطالبات.