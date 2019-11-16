مشادة كلامية على الهواء بسبب الرؤية وأسباب الطلاق.. شاهد

نشبت مشادة كلامية بين أحمد عبد الفتاح أدمن جروب يوميات مطلق مصري على السوشيال ميديا، ودينا خليل عضو جروب امهات مصر المعيلات بسبب الحديث عن حالات الطلاق وقانون الرؤية.





وقالت دينا خليل، في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، موجهة حديثها إلى أحمد عبد الفتاح، :" كم عدد حالات الطلاق المبكر بعد عام من الزواج، حضرتك مش عامل إحصائية".





ورد أحمد عبد الفتاح، قائلا:" اغلب حالات الطلاق في جروب السوشيال ميديا معظمهم حالات طلاق بعد العام الأول، والأمهات يستحوذون على الطفل ويراه الأب ساعتين في الأسبوع، ولديهم محام على الجروب الخاص بالمطلقات يؤكد على أن الأب من حقه رؤية الطفل وليس الجلوس معه".



