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فن

يستعد لـ عرض الفلوس.. تامر حسني يعيد بث أغنية حكايات الحب عبر انستجرام

السبت 16/نوفمبر/2019 - 07:25 م
تامر حسنى
تامر حسنى
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قسم الفن
اعاد الفنان تامر حسني ذكرياته مع أغنية "حكايات الحب" من البوم "عيش بشوقك" الذي تم طرحه عام 2018 من انتاجه الخاص.

ونشر تامر حسني جزءا من الاغنية علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" من خلال خاصية "استوري".

ويستعد تامر حسني لعرض فيلمه الجديد "الفلوس" فى إجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.

"الفلوس" بطولة تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى، وعائشة بن أحمد، ونانسى صلاح، ومحمد سلام، وآخرين، إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف.

يذكر أن آخر ألبومات تامر حسني البوم "عيش بشوقك" الذي تم طرحه في عام 2018 من إنتاجه الخاص.
يستعد لـ عرض الفلوس.. تامر حسني يعيد بث أغنية حكايات الحب عبر انستجرام
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