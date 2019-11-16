في عيد ميلاد مها أحمد .. أحمد السقا هو السبب في فقدان وزنها.. اعرف التفاصيل

يحل اليوم، السبت، عيد ميلاد الفنانة مها أحمد، الـ 45، والتي استطاعت أن تقدم العديد من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني.



وقد دخلت مها أحمد إلى عالم التمثيل من خلال دراستها فى المعهد العالي للفنون المسرحية، وأثناء دراستها تعرفت على الفنان مجدي كامل، وتزوجا بعد قصة حب طويلة جمعتهم.



كشفت مهما احمد في لقاء تلفزيوني لها عن سر فقدان وزنها قائله:" انا أخذت ادوية كثيرة بجانب "الرجيم" و لكني شعرت بالتعب كثيرا عندما ذهبت الي الجيم مع احمد السقا.



واضافت مها :" انا لم اذكر اسم الادوية التي اخذتها حتي لم اؤذي أحدا من الجمهور لأنها مرهقة جدا".



وقدمت مها العديد من الأعمال الفنية منها "كلم ماما، لخمة رأس، بحبك وبموت فيك، ووجع البعاد، خليك جريء، حديث الصباح والمساء، شمس منتصف الليل"، ومسرحية "طرائيعو، دستور يا أسيادنا"، وغيرها من الأعمال.



بذكر أن آخر أعمال مها أحمد مسلسل "رسايل" الذي تم عرضه في رمضان 2018.

