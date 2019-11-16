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حوادث

ملفوفة بشال.. العثور علي طفلة رضيعة داخل ساحات مسجد السيد البدوى بطنطا

السبت 16/نوفمبر/2019 - 07:31 م
صورة أرشيفية - طفله
صورة أرشيفية - طفله
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احمد علي
عثرت سيدة علي رضيع عمر يوم واحد داخل شال حريمي ثقيل داخل مسجد السيد البدوي بالقرب من الحمامات.

علي الفور أبلغت مسئولي المسجد للتحفظ علي الطفل لحين إخطار الأجهزة الأمنية.

وانتقل ضباط نقطة شرطة السيد البدوي والخدمات من المباحث للبحث عن من ألقي الرضيع ومشاهدة كاميرات المراقبة لمحاولة التعرف علي من ألقاه.

وانتقلت سيارة إسعاف لنقل الرضيع لمستشفي المنشاوي العام للكشف الطبي عليه ووضعه تحت الرعاية الطبية.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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