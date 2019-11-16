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منوعات

قائمة أسعد شعوب العالم.. بلد عربي يحتل المركز 28 فيها.. تعرف عليه

السبت 16/نوفمبر/2019 - 07:26 م
قائمة بأسعد شعوب
قائمة بأسعد شعوب العالم
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محمود نوفل
أصدرت شبكة حلول التنمية المستدامة أحدث تقاريرها حول السعادة العالمية، والدول التي تضمنتها قائمة أسعد شعوب العالم.

وتضمنت القائمة 156 دولة في تقريرها لسنة 2019، احتلت فنلندا المرتبة الأولى فيها.

وفي المركز 28 جاءت المملكة العربية السعودية ضمن قائمة أسعد شعوب العالم في العام الحالي.

ويرتكز هذا التقرير في تصنيفاته على مقياس سعادة الأفراد في مجتمعاتهم، والأحداث التي مروا بها وأثرت بشكل فعلي على حياتهم.

يذكر أن شبكة حلول التنمية المستدامة تصدر تقاريرها منذ العام 2012 الذي تم إنشاؤها فيه بقرار من الأمم المتحدة.
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