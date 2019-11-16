قائمة أسعد شعوب العالم.. بلد عربي يحتل المركز 28 فيها.. تعرف عليه

أصدرت شبكة حلول التنمية المستدامة أحدث تقاريرها حول السعادة العالمية، والدول التي تضمنتها قائمة أسعد شعوب العالم.





وتضمنت القائمة 156 دولة في تقريرها لسنة 2019، احتلت فنلندا المرتبة الأولى فيها.





وفي المركز 28 جاءت المملكة العربية السعودية ضمن قائمة أسعد شعوب العالم في العام الحالي.





ويرتكز هذا التقرير في تصنيفاته على مقياس سعادة الأفراد في مجتمعاتهم، والأحداث التي مروا بها وأثرت بشكل فعلي على حياتهم.



