مهلة أسبوع لتلافيها.. كشف مخالفات بـ 3 محطات مياه في كفر الشيخ

كشف تقرير المتابعة الميدانية التابع لمكتب محافظ كفر الشيخ، عن وجود عدد من المخالفات والملاحظات في 3 محطات مياه شرب بمركز بيلا، منها وجود بوص وهيش داخل إحدى المحطات، وعدم وجود نظام تأمين ضد الحريق، ووجود بعض كابلات الكهرباء على سطح الأرض.





وتبين، أنه بالمرور على محطة مياه إبشان تلاحظ وجود فتحات داخل غرفة المحولات قد تؤدى الى دخول الحيوانات داخل الغرفة، مما قد ينتج عنه حريق، وأن لوحة الجهد المتوسط تحتاج إلى صيانة، ووجود ديزل معطل منذ فترة طويلة بالمحطة، فضلًا عن وجود بوص وهيش داخل المحطة، و لوحة تشغيل المحركات تحتاج لصيانة.





وبالمرور على محطة مياه الجرايدة ( 2) تبين أنه، لا يوجد نظام تأمين ضد الحريق، ووجود تشوينات عديدة داخل المحطة، ووجود طفح مياه بأحد المحابس بالمحطة، ووجود أسلاك كهربائية بارزة عن سطح الأرض بجوار تجمعات مياه تسبب خطورة، ولا يوجد ديزل بالمحطة، ولا يوجد عنابر كلور أو شابة بالمحطة، ويوجد تسريب زيت بأرضية كشك الكهرباء، قد تؤدى إلى ارتفاع درجة الحرارة مما يؤدى الى حرق المحول، وسكاكين الجهد المتوسط تحتاج إلى تغيير.





وبالمرور على محطة مياه الجرايدة ( 3 ) تبين، عدم انضباط الجهد الكهربائي بالمحطة حسب ما أفاد به المسؤولون بالمحطة، والمحطة باحتياج إلي منظم جهد، و الديزل معطل بالمحطة، وتلاحظ ضرورة التأكد من اجهزة الحماية بالمحطة، ويوجد بعض كابلات الكهرباء على سطح الأرض.





من جانبه، كلف الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، المهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، لعمل اللازم وتلافى الملاحظات خلال أسبوع، والإفادة بما تم في ذلك.



