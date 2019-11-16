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رياضة

الهلال السعودى يختتم تدريباته استعدادا لنهائي آسيا

السبت 16/نوفمبر/2019 - 07:51 م
صدى البلد
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عمر سلامة
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي تدريباته، اليوم السبت، على ملعب النادي، قبل السفر إلى العاصمة اليابانية طوكيو.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة نادي الهلال، يوم الغد، إلى اليابان، استعدادا لمواجهة أوراوا ريد في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وركز الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال، على الجوانب الفنية خلال الحصة التدريبية للفريق.

في السياق ذاته، منح لوشيسكو اللاعبين الدوليين راحة من مران اليوم، على أن يغادروا مع بعثة الفريق غدا إلى اليابان.

وشهدت التدريبات حضور رئيس النادي فهد بن نافل، الذي سيترأس بعثة الفريق المغادرة إلى طوكيو ظهر الأحد.
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