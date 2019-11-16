شيخ الأزهر: التسامح مبدأ إنساني يجب أن يحكم العلاقات بين البشر

هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العالم بكل دوله وشعوبه وأفراده، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، الذي يوافق يوم السادس عشر من نوفمبر من كل عام.





وأكد الإمام الأكبر، أن قيمة التسامح التي يحملها هذا اليوم، يجب أن تكون مبدأ إنساني عالمي راسخ يحكم العلاقات بين البشر بمختلف معتقداتهم وألوانهم وعرقياتهم، وهي أيضًا من أهم الرسائل التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف، ويتبناها الأزهر الشريف كرسالة عالمية يسعى لنشرها في جميع أنحاء العالم.



