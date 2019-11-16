قوات الدعم السريع في السودان تصدر تحذيراً شديد اللهجة

نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن قوات الدعم السريع تحذيرها من أنها ستلاحق قانونا كل من ينتحل صفتها أو يستخدم شعارها لتنفيذ أعمال يقصد بها تهديد الأمن القومي أو تشويه صورة قوات الدعم السريع، محذرة من التورط في مثل هذه الأعمال.



وأشارت قوات الدعم السريع في بيان رسمي لها إلى وجود حملات موجهة ضد القوات وقيادتها وأن هناك تنويعا في أساليب الاستهداف من خلال تحويل حاجة المواطنين إلى مواد تحرك بها الحرب الإعلامية ضد قوات الدعم السريع. وفيما يلي نص البيان :



"تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا لأكياس تعبئة السكر والعدس تحمل اسم وشعار قوات الدعم السريع مكتوب عليها( توزع مجانا)



وعليه نوضح الآتي :



ليس لقوات الدعم السريع أي صلة بهذه الصور ولا يوجد أي مشروع من مشاريعها الاجتماعية له علاقة بموضوع الصور المنتشرة.



مثل هذه التصرفات تأتي في إطار الحملات الموجهة ضد القوات وقيادتها وهذه المرة تنوعت الأساليب واختلفت الطرق بحيث إنها وضعت السم في الدسم وحولت حاجة المواطنين إلى مواد تحرك بها الحرب الإعلامية ضد قوات الدعم السريع.



نفيدكم أن قوات الدعم السريع سوف تلاحق قانونًا كل من تسول له نفسه انتحال صفتها أو استخدام شعارها في أي أعمال يقصد بها تهديد الأمن القومي أو تشويه صورتها".