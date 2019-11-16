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أخبار العالم

إنشاء دائرة البلديات والنقل فى الإمارات.. تفاصيل القرار

السبت 16/نوفمبر/2019 - 07:53 م
الشيخ خليفة بن زايد
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
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محمود نوفل
أصدر، اليوم السبت، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، قانونًا بإنشاء دائرة البلديات والنقل.

وكشف المرسوم الأميري الصادر عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن دائرة البلديات والنقل تحل مكان كل من دائرة التخطيط العمراني والبلديات ودائرة النقل، وتكون الخلف القانوني لكل منهما.

كما أصدر صاحب رئيس الدولة بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، مرسومًا بتعيين فلاح محمد الأحبابي عضو المجلس التنفيذي، رئيسًا لدائرة البلديات والنقل.
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