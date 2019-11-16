فالنتينو.. أول ظهور لـ عادل إمام بعد شائعة وفاته.. شاهد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام احدث ظهور للفنان عادل امام بعد انتشار شائعات عن مرضه ووفاته خلال الايام القليلة الماضية.



وظهر عادل إمام فى الصورة وهو يمسك فى يده ورقا ويبدو انه فى موقع تصوير مسلسله الجديد "فالنتينو" حيث انتشرت اخبار اليوم باستكمال عادل امام تصوير مسلسله الجديد فى احدى الفيلات فى الطريق الصحراوى.



وانتشرت منذ عدة ساعات، أخبار كاذبة تفيد وفاة الفنان الكبير عادل إمام بعد قيام ابنه الفنان محمد عادل إمام بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "نسألكم الدعاء لكل من رحلوا عن عالمنا".



وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات وفاة الفنان عادل إمام، وهي بعيدة كل البُعد عن الحقيقة، لأنه في صحة جيدة وليس هناك أي تدهور في حالته الصحية.



يذكر أن عادل إمام، يستعد لخوض الموسم الرمضاني المقبل بمسلسله الجديد "فلانتينو"، بجانب دلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، وطارق الإبيارى، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبدالبديع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

