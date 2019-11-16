ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فالنتينو.. أول ظهور لـ عادل إمام بعد شائعة وفاته.. شاهد

السبت 16/نوفمبر/2019 - 07:54 م
عادل إمام
عادل إمام
Advertisements
أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام احدث ظهور للفنان عادل امام بعد انتشار شائعات عن مرضه ووفاته خلال الايام القليلة الماضية.

وظهر عادل إمام فى الصورة وهو يمسك فى يده ورقا ويبدو انه فى موقع تصوير مسلسله الجديد "فالنتينو" حيث انتشرت اخبار اليوم باستكمال عادل امام تصوير مسلسله الجديد فى احدى الفيلات فى الطريق الصحراوى.

وانتشرت منذ عدة ساعات، أخبار كاذبة تفيد وفاة الفنان الكبير عادل إمام بعد قيام ابنه الفنان محمد عادل إمام بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "نسألكم الدعاء لكل من رحلوا عن عالمنا".

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات وفاة الفنان عادل إمام، وهي بعيدة كل البُعد عن الحقيقة، لأنه في صحة جيدة وليس هناك أي تدهور في حالته الصحية.

يذكر أن عادل إمام، يستعد لخوض الموسم الرمضاني المقبل بمسلسله الجديد "فلانتينو"، بجانب دلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، وطارق الإبيارى، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبدالبديع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملامح سباق دراما رمضان 2020.. أمير كرارة ينافس بـ الاختيار.. ومحمد رمضان يحضر لـ البرنس

دراما رمضان 2020.. عادل إمام يلحق بـ فالنتينو.. ويوسف الشريف يعود في النهاية.. والثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني ينافسان بـ تيمون وبومبا

عادل إمام يواصل تصوير مسلسله الجديد فالنتينو.. تفاصيل

حفل زفاف لـ داليا البحيرى وحمدى المرغنى فى فالنتينو

اخبار الفن| أصالة ترد على شائعات طلاقها من طارق العريان بطريقة غامضة.. استمع لأغنية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد شائعة وفاة الزعيم.. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

ترشيحاتنا

تحت أنظار رضا عبدالعال.. بلدية المحلة يخرج من كأس مصر أمام عرب الرمل

أخطر أنواع السحر.. لماذا تدفن الأعمال بـ المقابر و كيف يتم التعامل معها

بـ فستان جرئ.. زوجة احمد الفشاوى تتألق على انستجرام

ذكرت في القرآن.. ما لا تعرفه عن حشرة النمل الأبيض وطرق القضاء عليها

رسميا.. خفض أسعار 4 سلع تموينية أول ديسمبر

حمدي الميرغني يظهر بـ لوك جديد.. والجمهور: بقيت شبه حماقي.. دي عملية تجميل؟!

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفير مصر في تنزانيا يؤازر المنتخب في جزر القمر .. صور

طرح شيفروليه كابتيفا قريبا في مصر .. صور

يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور