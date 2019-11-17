بارقة أمل جديدة .. صناعة البرلمان تعلق على توقيع عقد بين القابضة للغزل وHanda الصينية

أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في توقيع عقد إيجار طويل الأجل مع شركة Handa الصينية للملابس الجاهزة بهدف التصدير.



وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحرك الوزارة لاستغلال الأصول الغير مستغلة بهدف توفير فرص عمل وتحقيق عوائد اقتصادية بمثابة بارقة أمل جديدة لصالح الدولة من جهة والمواطن من جهة أخرى.



وعلق عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، على تطوير محلك محلك للغزل والنسيج بمحافظة الفيوم، سيكون له مردود إيجابي، مطالبًا بضرورة تطوير باقي المصانع التابعة للقطاع لعودة مجد قطاع الغزل والنسيج لسابق عهده.



يأتي ذلك بعد أن وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عقد إيجار طويل الأجل مع شركة Handa الصينية للملابس الجاهزة بهدف التصدير، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمراسم التوقيع.



ويشمل الاتفاق تأجير مساحة حوالي 34 ألف متر من مصنع مغلق منذ سنوات تابع للشركة العامة لمنتجات الجوت (تحت التصفية) بمدينة بلبيس محافظة الشرقية لصالح شركة "" Handa الصينية وذلك لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، لاستغلاله في إنتاج الملابس الجاهزة لأغراض التصدير، بما سيوفر ما يزيد على 5 آلاف فرصة عمل.



وقع الاتفاق كل من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، هان شين رئيس شركة "Handa" الصينية.