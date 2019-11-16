نوم الظالم عبادة .. رسالة هيدي كرم في أحدث ظهور على إنستجرام| شاهد

نشرت الفنانة هيدى كرم صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وعلقت هيدى كرم قائلة " نوم الظالم عبادة .. شقوة وبس ".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:





زى العسل - العشق - قلبى



يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هيدي كرم الدرامية مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، وناهد السباعي، وسلوي خطاب، وإيناس كامل من إخراج مصطفى فكري.