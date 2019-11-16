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فن

نوم الظالم عبادة .. رسالة هيدي كرم في أحدث ظهور على إنستجرام| شاهد

السبت 16/نوفمبر/2019 - 08:57 م
هيدى كرم
هيدى كرم
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سيد احمد
نشرت الفنانة هيدى كرم صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وعلقت هيدى كرم قائلة " نوم الظالم عبادة .. شقوة وبس ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:


زى العسل - العشق - قلبى

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هيدي كرم الدرامية مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، وناهد السباعي، وسلوي خطاب، وإيناس كامل من إخراج مصطفى فكري.
نوم الظالم عبادة .. رسالة هيدي كرم في أحدث ظهور على إنستجرام| شاهد
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