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اقتصاد

المالية تقترض 19 مليار جنيه من البنوك.. اليوم

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى
تبيع وزارة المالية اليوم الأحد أجلي خزانة 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه ضمن توجهاتها للاقتراض من البنوك في اسبوع.

قالت الوزارة في تقرير صدر عنها، إن البنك المركزي سيقوم بعمليات الإقتراض نيابة عنها إذ تستهدف بيع أجل 91 يوما بـ9.25 مليار جنيه وأجل 266 يوما بـ 9.75 مليار جنيه.

وتستهدف وزارة المالية الاقتراض عبر أدوات الدين خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 41.75 مليار جنيه للسيطرة علي عجز الموازنة من خلال 3 عطاءات أسبوعية.

ومع طرح الوزارة اليوم لآجال الخزانة سيتبقي لها طرحين بقيمة 22.75 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
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