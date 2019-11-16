الحكومة تقترض 19 مليار جنيه من البنوك.. غدا

تقترض وزارة المالية غدا الأحد أجلي خزانة 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه ، لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
قالت الوزارة في تقرير صدر عنها، إن البنك المركزي سيقوم بعمليات الإقتراض نيابة عنها إذ تستهدف بيع أجل 91 يوما بـ9.25 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 9.75 مليار جنيه.
وتستهدف وزارة المالية الإقتراض عبر أدوات الدين خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 41.75 مليار جنيه للسيطرة علي عجز الموازنة من خلال 3 عطاءات أسبوعية.
ومع طرح الوزارة غدا لأجال الخزانة سيتبقي لها طرحين بقيمة 22.75 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
قالت الوزارة في تقرير صدر عنها، إن البنك المركزي سيقوم بعمليات الإقتراض نيابة عنها إذ تستهدف بيع أجل 91 يوما بـ9.25 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 9.75 مليار جنيه.
وتستهدف وزارة المالية الإقتراض عبر أدوات الدين خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 41.75 مليار جنيه للسيطرة علي عجز الموازنة من خلال 3 عطاءات أسبوعية.
ومع طرح الوزارة غدا لأجال الخزانة سيتبقي لها طرحين بقيمة 22.75 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.