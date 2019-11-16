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اقتصاد

الحكومة تقترض 19 مليار جنيه من البنوك.. غدا

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:17 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى
تقترض وزارة المالية غدا الأحد أجلي خزانة 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه ، لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
قالت الوزارة في تقرير صدر عنها، إن البنك المركزي سيقوم بعمليات الإقتراض نيابة عنها إذ تستهدف بيع أجل 91 يوما بـ9.25 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 9.75 مليار جنيه.
وتستهدف وزارة المالية الإقتراض عبر أدوات الدين خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 41.75 مليار جنيه للسيطرة علي عجز الموازنة من خلال 3 عطاءات أسبوعية.
ومع طرح الوزارة غدا لأجال الخزانة سيتبقي لها طرحين بقيمة 22.75 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
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