الحكومة تقترض 19 مليار جنيه من البنوك.. غدا

تقترض وزارة المالية غدا الأحد أجلي خزانة 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه ، لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.

قالت الوزارة في تقرير صدر عنها، إن البنك المركزي سيقوم بعمليات الإقتراض نيابة عنها إذ تستهدف بيع أجل 91 يوما بـ9.25 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 9.75 مليار جنيه.

وتستهدف وزارة المالية الإقتراض عبر أدوات الدين خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 41.75 مليار جنيه للسيطرة علي عجز الموازنة من خلال 3 عطاءات أسبوعية.

ومع طرح الوزارة غدا لأجال الخزانة سيتبقي لها طرحين بقيمة 22.75 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

