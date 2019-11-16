مايا مرسي: لا تخلي عن مكتسبات المرأة في قانون الأسرة الجديد

قالت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المجلس يبذل قصاري جهده من أجل حفظ حقوق ومطالب السيدات.



وأضاف مايا مرسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن قانون الأسرة المصرية هو قانون حياة او موت الام المصرية ويجب أن يتم الأخذ في الاعتبار الأطفال والأم، ويجب الاهتمام باحتياجات المرأة في هذا القانون .



وتابع مايا مرسي:" النفقة قضية لا جدال فيها وهي حق أصيل للمرأة بعد الطلاق، والمرأة هي الحلقة الأضعف في قانون الأحوال الشخصية"، مضيفا:" هناك أكثر من جهة تقدمت بمشروع قانون الأحوال الشخصية ولكننا نراعي الحفاظ على مكتسبات المرأة المصرية".



وأكمل مايا مرسي:" مشروع الأزهر الشريف هو أحد المشاريع التي تم تقديمها للأحوال الشخصية، وإنصاف حقوق المرأة والحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل أساس لا رجعة فيه في قانون الأحوال الشخصية ".

