حظك اليوم الأحد 17 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الأحد 17 -11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الأحد 17 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 15 نوفمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون متسامحا ومرنا إذا أردت أن تجد حلا للمشاكل العاطفية والعائلية.

اجتماعيا ومهنيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك بالغليان.. يجب أن تحافظ على توازنك النفسي كي لا تصنع أعداء.



الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي يمدك اليوم بالقدرة على تغيير وتطوير حياتك.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالتوازن في كل تعاملاتك وتنشر أفكارك بذكاء.





الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا وماليا: تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يطالبك اليوم أن تنتبه لنفقاتك وأن تكون دقيقا في عملك وفي كل نشاطاتك كي لا تندم.

عاطفيا: تنصحك الأفلاك أن تراجع أقوالك قبل أن تتفوه بها كي لا تندم.



السرطان

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا: القمر في برجك يجعلك مفعما بالنشاط والسحر والجاذبية.

عاطفيا: تحصل على كلمات الثناء والمديح وتبدو مبهرا خاصة مع الجنس الآخر.



الأسد

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تتذكر أن لبدنك عليك حق.. فلتهتم بصحتك وسلامتك.

عاطفيا واجتماعيا: أنت بحاجة للانعزال قليلا بحثا عن الهدوء والسكينة ولكي تهتم بشئونك الخاصة.



العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك بالتفاف المخلصين من حولك وتستمد منهم قوة الإرادة.

عاطفيا: فينوس في وضع معاكس وقد تتسبب في خلاف مع شركاء الحياة أو الأحباب وهناك خلافات عليك أن تتناولها بحكمة.





الميزان

من 23/9 إلى 22/10

صحيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس.. وعليك أن تقاوم شعورك بالكسل والتشوش وادرس جيدا خياراتك.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم تجنب الأجواء الضاغطة وابحث عن نشاط يسعدك لتنشغل به.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا: القمر في منزلك التاسع يمدك بروح فضول ورغبة في المعرفة ويساعدك ذلك على التطور.

عاطفيا واجتماعيا: تمدك الكواكب بالهدوء وبالصفاء الذهني وقد تخطط لسفر أو رحلة.



القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا وماليا: القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وهناك ضغوط مهنية ومادية.. واليوم عليك أن توازن حالتك الذهنية والنفسية.

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بألا تعلن أخبارك الخاصة وخططك.. كما أن ميلك للتأمل قد يجعلك ترى الأمور أوضح.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا: إذا كنت متزوجا اهتم بأن تضع في حساباتك مشاعر شريك حياتك.

ماليا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك مما يجعلك مشوشا وعليك أن تصبر للغد.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

اجتماعيا ومهنيا: الشمس وعطارد في وضع معاكس وعليك أن تتجنب العصبية والعناد في معاملاتك وكن متكتما ولا تعلن خططك.

صحيا وعاطفيا: القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة وعليك أن تهتم بصحتك وأن تعتمد على بصيرتك.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3

عاطفيا: القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير عن مشاعرك وتتجاوب مع من يطرق قلبك.

اجتماعيا ومهنيا: الوضع الفلكي يمنحك اليوم روحا متسامحة ومتفهمة مما يساعدك على علاج المواقف المتأزمة.

