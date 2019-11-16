بـ الأوف وايت.. هبة مجدي تتألق بـ الكاجول.. شاهد

شاركت هبة مجدي صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة أنيقة وجميلة، ونالت الصورة اغعجاب الكثير من متابعيها وكانت مي سليم أبرزهم.وظهرت هبة مجدي، ترتدي بلوفر أوف ويت وبنطلون جينز أنيق مما كشفت الإطلالة عن رقتها، ولم تتكلف في تسريحة شعرها بل تركته منسدلاً على كتفيها.ومن الناحية الجمالية وضعت هبة مجدي، لمسات هادئة من الميكب المناسب لبشرتها مع أحمر شفاه باللون الموف، واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها...