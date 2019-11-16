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فن

أحمد وفيق يبدأ تصوير "2 طلعت حرب"

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:14 م
أحمد وفيق
أحمد وفيق
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان احمد وفيق صورة من كواليس فيلمه الجديد "2 طلعت حرب" والذى يبدأ تصويره اليوم داخل احدى الشقق فى منطقة وسط البلد وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال احمد وفيق : "وبه نستعين.. فيلم 2 طلعت حرب.. المخرج مجدي أحمد علي".

الفيلم من بطولة الفنان حسين فهمى، سمير صبري، أحمد وفيق، دلال عبد العزيز، محمود قابيل، عبير صبري، شيري عادل، منة فضالي، وأحمد مجدى، ومن إخراج مجدى أحمد على.

أحمد وفيق يبدأ تصوير "2 طلعت حرب"
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