جهاز تنمية التجارة الداخلية.. تخفيض أسعار 4 سلع تموينية جديدة.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن معدل التضخم قد بدأ فى النزول عن السابق، وأن هناك سلع سيتم تخفيض أسعارها.



وأضاف إبراهيم عشماوى خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك أربع سلع تموينية تم تخفيض أسعارها وهم "زيت الطعام والرز والسكر والدقيق" بناء على توجيهات الرئيس السيسي.



وأوضح عشماوي، أن السلع الاساسية التى يحتاجها المواطنون هى التى نسعى إلى تخفيض أسعارها حتى يستطيع أغلب المواطنين الحصول عليها.



وأكد عشماوى، أنه تم تخفيض السلع بما يقرب من قيمتها بنسبة 20% خلال الفترة البسيطة السابقة، وأن زيادة المعروض من السلع تؤدى الى انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن الجهاز يشجع صغار رجال الأعمال بافتتاح أسواق صغيرة لتوافر السلع للمواطنين.

