لجنة استرداد أراضي الدولة: استردينا 19 مليون متر مربع و90 ألف فدان.. فيديو

قال أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، أن اللجنة استردت 19 مليون متر مربع و90 ألف فدان ضمن الموجة 14.





وأضاف أحمد أيوب خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن أملاك الدولة هى أملاك الشعب المصرى وأنه يجب على الدولة استردادها، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجه إلى اللجنة لاسترداد كافة الأراضي المُعتدى عليها.





وأوضح "أيوب"، أن قبل بداية الموجة 14 كان هناك 13 موجة إزالة من قبل، مضيفًا أن تلك الموجات استردت أكثر من مليون ونصف مليون فدان أراضٍ زراعية وأكثر من 200 مليون متر مربع من أراضي بناء.



