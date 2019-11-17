برلماني يضع شروطا لتطبيق مقترح تحويل غزل المحلة لمنطقة صناعية

أيد فوزي فتى أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، المقترح المقدم من النائب سمير البطيخي بتحويل قطاعات عنابر الغزل والنسيج التابعة لشركة غزل المحلة لمنطقة صناعية بشروط.



وقال "فتى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن من أهم هذه الشروط الواجب توافرها في عقود الإيجار التي ستكون بين شركة غزل المحلة والمستثمرين وجود بنود في عقد الإيجار تشترط الزام المستثمر بعدم تغير نشاط الغزل والنسيج والبقاء عليه.



وأوضح أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، أن تكون أيضا هذه المصانع تحت رقابة الدولة إضافة إلى استخدام العمالة المصرية في تشغيلها وإنتاج المصانع مما يوفر العديد من فرص العمل الجادة، بالإضافة أيضا إلى مراعاة السوق المحلي قبل التصدير.



وأكد النائب أن الدولة تسعي بقوة لاعادة مجد شركة غزل المحلة لسابق عهدها وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لأهميتها القصوى في دفع عجلة الاقتصاد والصناعة وتوفير آلاف من الفرص العمل.



يأتى ذلك بعد إعلان النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تقدم باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، بتحويل قطاعات عنابر الغزل والنسيج التابعة لغزل المحلة إلى منطقة صناعية.



وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الشركة تضم حوالي 30 عنبرًا وكل عنبر يقع على مساحة 7 آلاف متر تقريبا، وفي إطار خطة الدولة لتطوير والإحلال والتجديد لابد من تعظيم الاستفادة من هذه الأصول غير المستغلة.



وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن الاستفادة من هذه العنابر جاهزة لاستقبال الماكينات والآلات الغزل والنسيج وغيرها، ومن الضروري استغلالها عن طريق تأجيرها إلى المستثمرين فكل عنبر من هذه العنابر يمكن أن يقام عليه مصنع وكل مصنع سيوفر آلاف من فرص العمل فضلا عن الدخل الراجع للدولة.