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فن

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:25 م
عادل إمام وأشرف زكى
عادل إمام وأشرف زكى
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أحمد إبراهيم
اثارت شائعات مرض ووفاة الفنان عادل إمام جدلا واسعا فى الفترة الاخيرة وهو الامر الذى دفع الكثير من المقربين له أن ينفون ما يتردد مؤكدين ان الفنان عادل إمام بصحة جيدة ويكمل حياته الفنية.

وخرج الفنان اشرف زكى عن صمته ليؤكد لقناة الحدث اليوم أن الفنان عادل إمام بصحة جيدة ولا يعانى من مرض وان كل ما يتردد غير صحيح وبعيدا تماما عن الحقيقة.

وأضاف أشرف زكى قائلا : ان عادل إمام يقوم حاليا بتصوير مسلسله الجديد "فالنتينو" والذى من المقرر ان يخوض به السابق الرمضانى المقبل.
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