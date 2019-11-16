ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: كوبري 109 يربط القادم من سيناء والمتجه إلى السويس والعين السخنة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:24 م
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن كوبري 109 يبدأ بعد النفق أحمد حمدي، ويربط القادم من سيناء والمتجه إلى السويس والعين السخنة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من مميزات كوبري 109 يربط القادم من طريق السويس والمتجه إلى نفق الشهيد أحمد حمدي ويوفر حوالي 40 دقيقة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" كوبري 109 وفر وقت طويل جدا للقادم من طريق السويس المتجه إلى نفق الشهيد احمد حمدي وأصبح المشوار من القاهرة إلى شرم الشيخ سلس جدا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" هناك كم هائل من مشاريع الطرق والمحاور والعمل مستمر على مدار الساعة، من اجل اختصار الوقت".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يقرر إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا

قانون المعاشات الجديد..سن المعاش يثير جدلا في البرلمان مجددا قبل تطبيقه.. تفاصيل

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في عيد ميلاده

تجربة جديدة منعا للملل.. أصل قسيمة الزواج شرط الانضمام لشبكة تبادل الزوجات بالشرابية

جهاز تنمية التجارة الداخلية.. تخفيض أسعار 4 سلع تموينية جديدة.. فيديو

مع مكة.. محمد صلاح يُجدّد احتفاله بـ الهالوين.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كلاسيك.. زوجة عمرو دياب تلفت الأنظار في أحدث ظهور

الحسناوات.. بنات أحمد زاهر تثيران الجدل على السوشيال ميديا.. صور

سفير مصر في تنزانيا يؤازر المنتخب في جزر القمر .. صور