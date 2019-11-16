أحمد موسى: كوبري 109 يربط القادم من سيناء والمتجه إلى السويس والعين السخنة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كوبري 109 يبدأ بعد النفق أحمد حمدي، ويربط القادم من سيناء والمتجه إلى السويس والعين السخنة.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من مميزات كوبري 109 يربط القادم من طريق السويس والمتجه إلى نفق الشهيد أحمد حمدي ويوفر حوالي 40 دقيقة".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" كوبري 109 وفر وقت طويل جدا للقادم من طريق السويس المتجه إلى نفق الشهيد احمد حمدي وأصبح المشوار من القاهرة إلى شرم الشيخ سلس جدا".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" هناك كم هائل من مشاريع الطرق والمحاور والعمل مستمر على مدار الساعة، من اجل اختصار الوقت".

