قطاع الأعمال تبدأ إجراءات هيكلة شركات الغزل والنسيج.. وتعاون مع القطاع الخاص لتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قطاع الأعمال:

تأجير مصنع الجوت خطوة أولى لاستغلال الأصول لأغراض صناعية

ضخ استثمارات صينية بقيمة 20 مليون دولار بمصنع الجوت



قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن تأجير المصنع المغلق التابع للشركة العامة لمنتجات الجوت التابعة القابضة للغزل والنسيج تم بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.



جاء ذلك خلال توقيع الشركة القابضة للغزل عقد تأجير طويل الأجل مع شركة صينية للمصنع "الجوت".



وأكد هشام توفيق أن عملية تأجير المصنع تمثل أولى خطوات الوزارة لتخصيص جانب من الأصول غير المستغلة لأغراض صناعية فى سلسلة الصناعات المرتبطة بقطاع الغزل والنسيج بهدف تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للقطن المصرى لأغراض التصدير.



وتابع هشام توفيق أن الوزارة تتطلع لتكرار هذه التجربة بالتعاون مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى المجالات المرتبطة بالمنسوجات والملابس الجاهزة المعروفة بكونها كثيفة العمالة الأمر الذى يساهم فى نمو الاقتصاد القومى من خلال زيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير وتعميق الصناعة.



وكشف وزير قطاع الأعمال العام عن الاتفاق مع غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات على توجيه الدعوة لكل من يرغب في تأجير أى من المواقع التابعة للقابضة للقطن، أحد قطاع الأعمال العام.



وقال توفيق، إن القابضة للقطن لديها نحو 10 مواقع مغلقة، مضيفا: "نرغب أن يكون هذا العقد بوابة لمزيد من الاستثمارات الصينية".



وأشار الوزير، إلى أن مصنع الجوت مغلق منذ عام 2008 وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 113 ألف متر.



ونوه توفيق، إلى أن الشركة الصينية تنوى ضخ 20 مليون دولار استثمارات في المصنع حتى تصل إلى 100 مليون دولار تدريجيا، منوها إلى أن الشركة طلبت مدها بعمالة مصرية على أن تتولى تدريبهم.



وأكد توفيق، حرص وزارته على إيجاد فرض للعمل، حيث نستهدف تشغيل 30 ألف عامل فى هذه صناعة الغزل والنسيج.

