اشتروها الآن.. أحمد موسى يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات وكبار السن.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن البنك المركزي قرر خفض سعر الفائدة 1% يوم الخميس الماضي وهو ما سيجذب المزيد من المستثمرين ويوفر العديد من فرص العمل.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن فئة كبيرة من الشعب من أصحاب المعاشات يأخذون المعاش ويتركوه في البنك ويعيشون على الفائدة الخاصة به وخفض سعر الفائدة يجعل الأمر أكثر صعوبة عليهم.



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" بنك ناصر الإجتماعي وفر شهادة رد الجميل لأصحاب المعاشات وكبار السن وكل من تعدى الـ 65 عاما، وهذه الشهادة تبدأ من فئة من ألف جنيه وحتى مليون جنيه".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" لكل من تعدى الـ 65 سنة عليه شراء الشهادة التي تبدأ من ألف جنيه وحتى مليون جنيه واختيار مدة نزول الفائدة شهريا 15% وربع سنوي 15.25 % ونصف سنوي 15.5% وسنوية 16% وفائدة تلك الشهادات لن تنخفض أو تتأثر بنفس سعر الفائدة".

