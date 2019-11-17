جامعة عين شمس تنظم معرض ملابس مجانيا للطلاب ..الاثنين

أعلنت أسرة "من أجل مصر" المركزية بجامعة عين شمس عن تنظيمها معرض ملابس لطلاب الجامعة ابتداءً من يوم الاثنين الموافق ١٨ نوفمبر حتى يوم ٢١ نوفمبر.



وأوضح مسئولو أسرة "من أجل مصر" أن المعرض بعنوان "دكان الفرحة" ويوفر ملابس مجانية لطلاب الجامعة، وذلك تحت رعاية وإشراف رئيس الجامعة والإدارة العامة لرعاية الشباب وأسرة "من أجل مصر" جامعة عين شمس.