مين أحلى .. ملك وليلى أحمد زاهر بفساتين جذابة فى إحدى المناسبات.. صور

حرصت ملك و ليلى أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابتهما الشخصية على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، بصورا جديدة لهما.



ظهرت ملك و ليلى أحمد زاهر خلال حضورهما إحدى المناسبات بفساتين سوداء جذابة، حيث ارتدت ملك فستانا قصيرا ذا أكمام متوسطة الطول، ونسقت معه حذاء متناسقا باللون الأسود ذا كعب عالى، فيما أكملت إطلالتها بكلاتش نبيتى.



فيما خطفت الأنظار ليلى أحمد زاهر بفستان أسود طويل باللون الأسود اللامع والذى تميز بصيحة الكتف الواحد، وقد كشفت هذه الإطلالة عن أناقتها وذوقها الرفيع.

