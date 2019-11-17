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تعليم

كل ما تريد معرفته عن منح الإعلان الخامس للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم لعام 2019 /2020

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 08:05 ص
الإعلان الخامس للمبادرة
الإعلان الخامس للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم لعام 2019/
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نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم، فتح باب التقدم بالنظام التنافسي لمنح الإعلان الخامس للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم.


موعد التقدم لهذه المنح يبدأ اعتبارًا من شهر نوفمبر الجارى، وذلك على الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات www.cdm.edu.eg مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، ويتم تسليم الملف الورقي شاملًا كافة أصول المستندات للإدارة العامة للبعثات بجاردن سيتى.

بينما آخر موعد للتقديم الإلكتروني وتسليم الملفات الورقية لجميع أنواع الإيفاد هو 30 يناير 2020، حيث أن الدراسة سوف تبدأ اعتبارًا من أكتوبر 2020 ولمدة فصل دراسي واحد أو عام أكاديمي كامل للمرحلة الجامعية الأولى ( بكالوريوس / ليسانس ) ، ويمكن لجميع التخصصات التقدم لهذه المنح، وسوف تتحمل البعثات كافة النفقات الخاصة بالبرنامج ( التاشيرة – تذاكر السفر – الإقامة – المعيشة – رسوم الجامعة ( .


الشروط الرئيسية للتقدم للمنح المعلن عنها هي :


- ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عاما في 4/11/2019 .

2- أن يكون في الصف الثاني أو الثالث الجامعي (من تاريخ التحاقه بالجامعة ).

3- أن يكون حاصل على 3.2 GPA أو جيد جدا أو ما لا يقل عن 80 %في السنوات السابقة.

4- أن يقدم مستوى لغوى في اللغة الإنجليزية 5.5 ايلتس.

5- أن يكون فى الجامعة اليابانية مواد تعادل تلك التي سوف يدرسها الطالب فى فصل أو سنة السفر.

6- يشترط عند السفر أن يقوم الطالب بإستيفاء النموذج (Confirmation of Credit Transfer) الذي يفيد بموافقة الجامعة اليابانية على قبول الطالب، وموافقة الجامعة المصرية على إيفاد الطالب، ومعادلة عدد الساعات الدراسية التى قضاها باليابان.

7- الإدارة العامة للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن اصطحاب الأسرة أو مرافقين لأى نوع من أنواع الإيفاد.
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