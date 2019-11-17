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تعليم

التطبيقات العملية لحوسبة اللغة.. ندوة بألسن عين شمس ..اليوم

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:23 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامى
تنظم لجنة المختبرات والأجهزة العملية التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، اليوم الأحد ندوة بعنوان "التطبيقات العملية لحوسبة اللغة".

يحاضر بالندوة د.تغريد السيد عنبر الأستاذ المتفرغ بقسم اللغات الإفريقية بالكلية.

تأتي الندوة في إطار سلسلة الندوات التي يطلقها القطاع لأعضاء هيئة التدريس وفق إستراتيجية الجامعة لإستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجال علوم اللغة باستخدام برمجيات الحاسوب الآلي في تحليل المعلومات.
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