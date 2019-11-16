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مرأة

مفاجأة .. تعرف على أسباب غير متوقعة لخوفك من القطط

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:31 م
تعرف على اسباب غير
تعرف على اسباب غير متوقعة لخوفك من القطط
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رضوى حسام
يعاني كثير من الناس من خوف مبالغ فيه من بعض الحيوانات خاصة القطط، يظن البعض أن الأمر طبيعي أو غير خطير، لكن اتضح أن الخوف من القطط يصنف ضمن الأمراض التي تتطلب العلاج، كشف موقع " health line " عن أسباب الخوف من القطط.

- حيث أوضحت الدراسات أنه يمكن لتعرضك للهجوم بواسطة قطة في سن صغير أو مشاهدة شخص آخر يتعرض للهجوم أن يلعب دورًا في خوفك الشديد من القطط.

- يمكن للعوامل العوامل الوراثية والبيئية قد تلعب أيضا دورا في الإصابة بالخوف من القطط حسب ما أوضحت بعض الأبحاث .

- يمكن أن لا يكون الأمر متعلق بالخوف من القطط فقط بل من الحيوانات ككل ، وغالبا ما يتطور في مرحلة الطفولة.
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