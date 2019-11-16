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رياضة

مين على رأسه ريشة.. أحمد موسى يهاجم اتحاد الكرة بسبب إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا.. فيديو

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:48 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
هاجم الإعلامي أحمد موسى، اتحاد الكرة بسبب إعادة مباراة نادي سيراميكا كليوباترا ونادي الزرقا، قائلا:" اتحاد الكرة لا يطبق القانون واللوائح ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك مصالح لا اعلمها، وهناك مصالح خارج إطار المنافسة الشريفة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" عايز سبب واحد يخلي اتحاد الكرة واللجنة الخماسية تتخذ قرار إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا، مين في الرياضة واتحاد الكرة على رأسه ريشه".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" هذه ليست منافسة شريفة واتحاد الكرة لا يطبق اللوائح، إحنا مش عايزين حاجة غير القانون واللوائح على المنسحب من المباراة".
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