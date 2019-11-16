مين على رأسه ريشة.. أحمد موسى يهاجم اتحاد الكرة بسبب إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا.. فيديو

هاجم الإعلامي أحمد موسى، اتحاد الكرة بسبب إعادة مباراة نادي سيراميكا كليوباترا ونادي الزرقا، قائلا:" اتحاد الكرة لا يطبق القانون واللوائح ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك مصالح لا اعلمها، وهناك مصالح خارج إطار المنافسة الشريفة".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" عايز سبب واحد يخلي اتحاد الكرة واللجنة الخماسية تتخذ قرار إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا، مين في الرياضة واتحاد الكرة على رأسه ريشه".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" هذه ليست منافسة شريفة واتحاد الكرة لا يطبق اللوائح، إحنا مش عايزين حاجة غير القانون واللوائح على المنسحب من المباراة".

