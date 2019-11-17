ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نتائج إيجابية .. جهود قطاع أمن المنافذ خلال 48 ساعة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
Advertisements
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 48 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (19) قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – ساعات يد كاملة – سجائر – قطغ غيار جديدة – مواد غذائية - حديد خردة– قطع غيار سيارات – عقاقير طبية – جهاز قياس للضغط – كاميرات على شكل مصباح كهربائى وساعة مكتب – تحف ومكاتب – كشاف ليزر) .. بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة 1.5 مليون جنيه.

و فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (2) قضايا تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصرى.. بإجمالى مبالغ مضبوطة أكثر من 2 مليون جنيه.

و فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط (2) قضية تهريب مواد مخدرة .

و فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (93) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح ، محاولة صعود باخرة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى ، مخالفات السائقين ، إنتحال صفة ، سلاح أبيض ، عثور على غزل صيد ، تسول ).

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (2187) مخالفة مرورية متنوعة.

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (520) حكم قضائى متنوع.

و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط عدد (4) قضايا متنوعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

قبل رأسه.. صاحب فيديو السخرية من الطالب الأفريقي يعتذر عن الواقعة.. فيديو

علي جمعة يكشف عن 3 مدن يستجاب فيها الدعاء

حقيقة أزمة توزيع ميراث هيثم أحمد زكى وتفاصيل وصيته الأخيرة

مايا مرسي: تصريحات مقررة الأمم المتحدة عن وفاة مرسي فرقعة إعلامية

مين أحلى .. ملك وليلى أحمد زاهر بفساتين جذابة فى إحدى المناسبات.. صور

ميراث هيثم أحمد زكي.. حقيقة أزمة عماته وتكسير باب الشقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثارت الضجة حول العالم.. سيدة إيرانية ترتدي كفنا خلال المظاهرات

بالشراشيب والذهبى.. أحلام تألق بفستان طويل فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

مين الاجمل .. حلا شيحة ودرة يخطفان الأنظار فى عيد ميلاد خالد سليم.. صور